Nabestaanden Lars willen veilige spoorovergang: ‘Verkeersbord niet genoeg'

Treinmachinist Lars Bussing en zijn collega’s waren keer op keer huiverig als ze over de onbewaakte spoorwegovergang bij Hooge Zwaluwe reden. En juist daar ging het twee weken geleden gruwelijk mis toen de goederentrein waar ze op stonden op een vrachtwagen botste. De 25-jarige Lars overleed ter plekke. Zijn familie is er kapot van en wil dat er actie ondernomen wordt. “Dit had zo makkelijk voorkomen kunnen worden”, zegt zijn nichtje Eleni Achilleos in tranen.

Ze werd op 28 augustus gebeld door het zusje van Lars. Een goederentrein was bij een spoorwegovergang in Hooge Zwaluwe op een vrachtwagen gebotst en haar neef stond buiten op de kop van de trein. “Het enige wat ze zei is, Lars is dood”, vertelt Eleni. “Ongeloof en diep verdriet schoten op en neer. Daarna viel er een donkere sluier over alles heen en stond de wereld stil.”

Dat hij op de trein ook aan zijn einde is gekomen, vindt Eleni extra wrang. “Hij stuurde vaak foto’s van die route naar zijn zusje omdat het zo’n mooie plek is. Dat het ook zo’n gevaarlijke overgang is, maakt het heel pijnlijk.”

Als klein jongetje wilde Lars al treinmachinist worden. “Lars was verliefd op treinen. Hij had een verzameling modeltreinen en ging vaak met zijn opa naar het spoor om treinen te spotten”, vertelt Eleni. “Toen hij aan de slag kon op de trein, was hij zo trots. Dit was zijn droom en die had hij waargemaakt.”

“Ik denk dat Lars ons nooit ongerust wilde maken”, vertelt Eleni. “Maar we hoorden van zijn collega’s dat ze het heel vaak bijna mis zien gaan op onbewaakte overgangen en dat ze al meerdere collega’s zijn verloren. Ook over die plek waren ze huiverig. Ze reden daarom ook rustig bij die overgang en toeterden of gaven lichtsignalen. En toch ging het mis.”

De overweg bij Hooge Zwaluwe is onbewaakt. Er staan alleen waarschuwingsborden en geen spoorbomen, waardoor verkeer dat passeert zelf moet inschatten of oversteken veilig is. In heel Nederland zijn er volgens ProRail zo’n vijfhonderd van dit soort onbewaakte overgangen. Op die overgangen gebeuren regelmatig ongelukken en jaarlijks vallen er een tot twee doden.

Daarom is Eleni samen met het zusje van Lars en haar eigen zus een petitie gestart , die al meer dan 2200 keer ondertekend is. De familie hoopt dat ze er in de Tweede Kamer iets mee gaan doen. “Als je ziet hoeveel onbewaakte overgangen er nog zijn, nemen we geen genoegen met alleen het aanpakken van de gevaarlijkste. Het laatste wat we willen is dat een andere familie doormaakt wat wij moeten doorstaan”, vertelt Eleni met tranen in haar ogen.

“Dit had zo makkelijk voorkomen kunnen worden. Een verkeersbord is niet voldoende voor iets wat zo fataal kan aflopen. Wat kost nou een spoorboom? We vragen niet om 24/7 een verkeersregelaar”, gaat ze verder.

ProRail laat weten dat ze diep geraakt is door het ongeluk. “Ook voor ons was dit een zwarte dag en we begrijpen heel goed dat de familie deze petitie is gestart”, vertelt woordvoerder Joke Cruysen. Maar volgens haar kunnen niet alle spoorwegovergangen in Nederland ineens aangepast worden. Het gaat om volledige spoorweginstallaties en daar is simpelweg geen geld voor.

“Daarom kijken we welke het meest urgent zijn. Op deze spoorwegovergang rijdt maar één trein per dag en daarom is het risico op ongelukken hier kleiner. Maar dat wil niet zeggen dat we hier geen maatregelen treffen.” ProRail wil daarvoor eerst het politieonderzoek afwachten. “Het is nog te vroeg nu al stappen te ondernemen.”

De hulpdiensten rukten massaal uit na het ongeluk twee weken geleden