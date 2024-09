Uur vertraging op de A2 door ongeluk en auto met pech

Op de A2 bij Den Bosch is woensdagochtend vijftien kilometer file ontstaan nadat een auto pech kreeg op de snelweg en kort daarna een ongeluk gebeurde. De vertraging voor mensen die vanuit het noorden in de richting van Den Bosch rijden is een uur.

De auto strandde in de buurt van de Maasbrug. Dat zorgde al voor vertraging op de snelweg. De rechterrijstrook ging om die reden dicht. Daarna gebeurde er ook nog het ongeluk in de buurt van de brug. Omrijden is volgens Rijkswaterstaat niet mogelijk omdat er file staat op de omleidingsroute.