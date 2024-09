Overvallers casino kregen tip van oud-medewerkster: 14 maanden cel geëist

Een medewerkster van het casino aan de Kerkstraat in Zevenbergen kreeg vorig jaar de schrik van haar leven. Toen ze ’s morgens de zaak ging openen, zag ze drie jongemannen met donkere kleding en capuchons over hun hoofd op haar af rennen. De voorste had een pistool in zijn hand. Ze wist nog net op tijd de deur dicht te gooien en wist zo een overval te voorkomen.

Twee van die jonge mannen werden in maart van dit jaar opgepakt in Sliedrecht en Dordrecht, nadat ze waren herkend op camerabeelden die werden vertoond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. Ze zwegen en ontkenden aanvankelijk, maar later gaven ze schoorvoetend toe dat zij erbij waren op die vroege vrijdagochtend van 11 augustus. Ook deze woensdagmiddag in de rechtbank in Breda geven Givan Y. (22) uit Sliedrecht en Dairo M. (23) uit Dordrecht toe dat ze erbij waren in Zevenbergen, maar beiden maken hun rol meteen ook zo klein mogelijk. Alle twee vinden ze het dom dat ze mee hebben gedaan, maar ‘ze hadden helemaal geen plan’. Ze wisten niet eens wie de medewerkster was en hoe ze eruit zag, vertelden ze. Uitgewerkt plan

Daar gelooft de officier van justitie niks van. In de telefoons van de heren is informatie gevonden die uitwijst dat ze wel degelijk een uitgewerkt plan hadden. Ze kregen informatie van een oud-medewerkster van een van de Pierre de Jonge-casino’s hoe het in dat bedrijf allemaal werkt. Ook hadden ze een plattegrond van het casino en gegevens over de medewerkster die de zaak opende. Het tweetal ging ervan uit zo’n 50.000 euro buit te kunnen maken.

Het casino in Zevenbergen. Foto: Raymond Merkx