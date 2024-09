Man met schuld van 115.000 euro probeert zich te verstoppen achter koelkast

De politie heeft woensdag in alle vroegte een inval gedaan op twee adressen in Helmond. Een man in een van de huizen wist al langere tijd uit de handen van de politie te blijven. Ook tijdens de inval probeerde hij zich nog te verstoppen achter de koelkast, maar de agenten hadden hem al snel in de smiezen.

De man is aangehouden voor het overtreden van zijn voorwaarden. Ook had hij een schuld van bijna 115.000 euro openstaan, omdat hij meerdere schadevergoedingen niet had betaald. Als hij niet betaalt, riskeert hij een celstraf van 537 dagen. Bij de aanhouding beschikte hij niet over het geld. De man is overgebracht naar het cellencomplex in Eindhoven.