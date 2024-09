Experts maken gehakt van ludieke slogan Den Bosch: ‘Snap er geen reet van’

Den Bosch heeft een nieuwe slogan. Met het credo ‘Kom niet naar Den Bosch, daar is het altijd feest’ wil de stad niet minder, maar juist meer bezoekers trekken. Hoewel het misschien raar klinkt, zijn de makers ervan overtuigd dat men zo massaal een hotelletje in de stad boekt. Maar reclamedeskundigen zetten daar hun vraagtekens bij. “De boodschap ontbreekt volledig", zegt marketingexpert Bastiaan Weers. "Sterker nog, ik snap er geen reet van."

Om alle ogen op Den Bosch te richten is groot uitgepakt met een campagnevideo, waar de bekende acteur en Bosschenaar Tim Haars voor is gestrikt. In de video laat hij op komische wijze zien waar Den Bosch om bekend staat. Wanneer de regisseur hem op het eind van de video terechtwijst dat de reclame degelijk had moeten zijn en geen feestje, komt Tim op het idee van de slogan: ‘Kom niet naar Den Bosch, daar is het altijd feest’. Volgens de bedenker van de slogan de ultieme promotiestunt. Ontwerper Edwin Vollebergh bedacht de slogan drie jaar geleden namelijk al, tijdens carnaval in coronatijd. “Er werd toen opgeroepen om niet meer naar de stad te komen, omdat het te vol was. Maar dat werkte averechts. Als je mensen waarschuwt, dan komen ze juist.”

"Ik zie alleen een terras met twee bejaarden. Dat het er altijd feest is, haal ik er niet uit."

Hij zette de leus op een poster en daar is stadsmarketeer Den Bosch Partners nu mee aan de haal gegaan. “We zien dat mensen uitgekeken zijn op standaard promofilms en daarom wilden we iets maken wat opvalt en prikkelt”, legt Mark de Greeff van het reclamebureau uit. “We worden al de hele dag gebeld, dus dat is gelukt.”

De poster uit 2021 waar de slogan van de campagne op geïnspireerd is (Foto: Edwin Vollebergh).

In dat opzicht is marketingexpert Bastiaan Weers het met hem eens. “Iets wat positief is, wordt negatief gebracht. Dat trekt sneller de aandacht, want onze hersenen speuren continue naar foutjes. En de sketches met Tim Haars zijn grappig, dus dat werkt goed”, zegt hij. Maar de kernboodschap die de makers over willen brengen, de Brabantse levenslust die de stad biedt, ontgaat de expert volledig. “Na het zien, vind je vooral Tim Haars leuk. Maar Den Bosch? Ik vraag het me af", zegt Weers. "Ik zie alleen een terras met twee bejaarden. Dat het er altijd feest is, haal ik er niet uit. Sterker nog, ik snap er geen reet van", zegt hij. "In een reclame moet je de boodschap wel invullen met een beloning, anders blijft het niet hangen.”

"Veel steden doen aan ordinaire zelfpromotie en Den Bosch doet het tenminste anders."

Dat beaamt marketingexpert Tim Den Heijer. “Je moet niet overschatten hoeveel moeite mensen willen doen om uit te zoeken wat je bedoelt. Het blijft 'maar' reclame en het brein haakt snel af als het lastig wordt. Ik zou zelf na die prikkelende headline hebben ingekopt: ‘Kom niet, tenzij je een geweldige tijd wilt hebben.’” Toch geeft Den Heijer de makers het voordeel van de twijfel. “Ik zie liever een campagne waar over gepraat wordt en die anders is dan de rest, dan zo’n standaard campagne.” En dat vindt ook ontwerper Edwin Vollebergh. “Ik had het misschien iets aangepast, zodat mensen het beter snappen. Maar heel veel steden doen aan ordinaire zelfpromotie en Den Bosch doet het tenminste anders.” Wat vind jij van de nieuwe campagne? Oordeel zelf: