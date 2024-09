G-voetballers genieten van spelen onder Peter Bosz: 'Heel erg eervol'

Sommige spelers van het G-team van ZSV hadden afgelopen nacht amper geslapen. Een bezoek van Peter Bosz aan het sportpark in Zeilberg was dan ook uniek voor de jongens en meiden. En al helemaal omdat de PSV-trainer woensdagavond hun eigen trainer was.

De wedstrijden werden gefloten door bekende scheidsrechters, onder wie Jannick van der Laan uit Cuijk en Pol van Boekel uit Vierlingsbeek. "Het is mooi dat we ons steentje bij kunnen dragen", zegt Van Boekel. "Het plezier bij de voetballers is geweldig om te zien." Danny Koevermans was ook gevraagd om te komen fluiten, maar de oud-prof en tegenwoordig amateurscheidsrechter was niet fit na een fietsongeval. Wel verrichtte hij de opening van het toernooi.

Het bezoek van Bosz en zijn assistent Rob Maas was vanwege Coaches on Tour. Tijdens dit jaarlijkse toernooi zijn trainers uit het betaald voetbal een avondje de coach van een G-team. ZSV was één van de zes gastverenigingen in Nederland. Ook trainers van NEC, Helmond Sport, Roda JC, MVV, VVV-Venlo en Fortuna Sittard waren in Zeilberg aanwezig.

In de Eredivisie is PSV nog ongeslagen, maar tijdens het toernooi in Zeilberg verloor PSV direct de eerste wedstrijd. "We maken de kansen niet af helaas", aldus Bosz met een glimlach. Een paar seconden later volgt een nieuwe tegengoal. "De druk is groot op dit niveau."

Voor Pieter uit Deurne was het een geweldige dag. "Ik ben een echte PSV-supporter, dat is me met de paplepel ingegoten. Vanaf mijn geboorte is er voor mij maar één club. Het is geweldig dat PSV, maar ook andere profclubs hier naar Zeilberg komen en spelers met een fysieke of mentale aandoening trainen. We genieten er allemaal van. En ja, dat ik het shirt van PSV mag dragen, is heel erg eervol. Mijn vrienden zullen jaloers zijn."

Teamgenote Ashley is ook trots en dat voor een supporter van Ajax. "Ach, dat is niet erg. Het is hartstikke mooi dat ze hier naar ons sportpark komen. Een beetje zenuwachtig was ik wel, je voelt je toch speciaal op deze dag. Nooit had ik verwacht om voor PSV te mogen voetballen."