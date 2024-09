Retro casinowiel uit Amerika te koop op Marktplaats: 'Geluid is leuk'

“Rakatakatak…”, klinkt het wanneer het wiel draait. “Dat is al leuk om te horen”, vertelt Helmut uit Tilburg enthousiast. In een tijd waarin alles digitaal en geautomatiseerd is, brengt dit oude casinowiel ons even terug in de tijd. Geen flikkerende lampjes en geluidjes, zoals de moderne gokautomaten hebben, maar een robuust rad dat je met de hand moet aanslingeren.

Dit antieke casinowiel, gemaakt door H. C. Evans& Co, is rond de 100 jaar oud en afkomstig uit Amerika. Helmut verkoopt hem nu op Marktplaats. Met zijn stevige houten constructie, metalen details en fonkelende kleurtjes is het een echte blikvanger. “Dit is de grootste versie die het bedrijf maakte, ook wel bekend als de 'Big Six'. Als hij op een paal staat, is hij wel 1 meter 80 tot 2 meter hoog,” legt Helmut uit.

“Vroeger hing zo'n wiel in casino’s, maar ze stonden ook op kermissen en bij circussen", vervolgt hij. Bezoekers konden hun geluk beproeven door er geld op in te zetten en er een draai aan te geven. Maar zoals bij de meeste gokspellen, was het vaak de casinobaas die er rijk van werd. “De kans dat je wint, was vrij klein", voegt Helmut lachend toe.

"Het is echt een heel leuk ding."