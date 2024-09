Lonneke als robot Optimus Prime op rode loper in New York: 'Ongelofelijk'

Het maken van kostuums begon voor Lonneke (21) uit Boekel als een hobby. Haar passie nam steeds grotere vormen aan en nu staat ze deze dinsdag in haar zelfgemaakte robotpak van meer dan twee meter hoog op de rode loper in New York. Als robot Optimus Prime is ze bij de première van robotfilm Transformers One. “Ik kon het eerst niet geloven”, zegt ze met een grote lach.

Paramount stuurde een mailtje. “Ons mam zat naast me. Ik zei: ‘Je moet even iets lezen, want het is heel belangrijk’. Ik moest het vijf keer opnieuw lezen; ik wilde zeker weten dat het niet nep was. De vraag was of ik bij de première wilde zijn en of ik transformer Optimus Prime wilde bouwen. Geen moeilijke vraag voor mij.” Transformers One is een animatiefilm met stemmen van sterren als Chris Hemsworth en Scarlett Johansson. Tijdens de première hoopt Lonneke naast de bekende acteurs te staan. In de Transformersfilms kunnen de buitenaardse robots veranderen in iets dat minder opvalt, zoals een auto. Sinds haar vijftiende heeft Lonneke als hobby kostuums maken. Haar socialmediakanalen zijn een succes. Op Instagram heeft ze al ruim 100.000 volgers en op TikTok meer dan 160.000.

Het pak is ruim twee meter hoog (privéfoto).

Bij Paramount zagen ze de filmpjes van Lonneke in een Bumblebee robotpak, een ander karakter uit de Transformerfilms. Ze heeft dit robotpak zelf gemaakt en in het filmpje is ze dansend als robot te zien. Dat ze juist bij haar uitkwamen, verbaast Lonneke wel. In de Amerikaanse filmindustrie gaan miljarden om. Paramount kan zo iemand inhuren, maar ze komen bij haar uit: “Wie had dat gedacht! Ik? Gewoon zo’n boer uit Brabant?”. Lonneke werkt fulltime in de catering bij Defensie. Het werd in haar vrije tijd een race tegen de klok om het Optimus Prime-pak te maken. “Aan Bumblebee heb ik zevenhonderd uur gewerkt. Dat was in een jaar. Die is met de hand beschilderd. Dit keer had ik veel minder tijd en heb ik spuitbussen gebruikt. Nu zit er 250 uur in, met veel hulp van bekenden."

"Ik hoop hier ooit mijn beroep van te maken."

Ze moest iemand anders inhuren om patronen te maken. Vrienden en familie hebben geholpen om de patronen te knippen en alles uit te snijden. En Lonnke zette het zelf in elkaar. In de huiskamer van haar schoonvader in Sint-Oedenrode staat het kostuum opgesteld. Het ruikt nog naar de verf. “Het is niet zwaar om in te zitten, want het zijn lichte materialen”, legt ze uit. "Alleen de helm die 3D geprint is, is wat zwaarder."

Binnen een halve maand moest het kostuum gemaakt worden (foto: Omroep Brabant).

Om in het pak te komen, is ze een kwartier tot een half uur bezig. Haar vriend moet haar dan helpen en ook heeft ze een trap nodig. De ogen geven licht en Lonneke kan door kleine gaatjes nog net wat zien. In het pak is ze ruim twee meter. Ze heeft er stelten voor stukadoors in gezet. Die zijn 70 centimeter hoog. Van een vriendin, die professioneel steltloper is, kreeg ze tips over hoe daarop te lopen. In de huiskamer staan elf kisten, in meerdere formaten. Daar moet het pak in vervoerd worden. Paramount betaalt de materiaalkosten van ongeveer drieduizend euro, de reis naar New York en het hotel. Maar bovenal staat het goed op haar CV. Dat komt goed uit wat ze heeft grootse plannen. “Ik hoop hier ooit mijn beroep van te maken.”

De kisten voor het vervoer staan klaar (foto: Rogier van Son).