A58 geruime tijd dicht door ongeluk

Door een ongeval op de A58 van Eindhoven richting Tilburg waren bij Moergestel beide rijstroken dicht na een ongeval. De voertuigen die elkaar hadden geraakt, stonden op de toerit en beide rijbanen werden hierdoor geblokkeerd. Inmiddels zijn ze geborgen en is de weg weer vrij.

De vertraging door de wegafsluiting was groot: de ANWB meldde dat reizigers rekening moesten houden met een vertraging van ruim een uur. Het verkeer werd via de vluchtstrook langs de stilstaande voertuigen geleid. Het verkeer richting Tilburg en Breda werd omgeleid via de A2 en A65.

De ANWB meldt dat de vertraging afneemt nu de weg weer vrij is.