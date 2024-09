KNVB verandert programma en verpest eerbetoon aan Poolse bevrijders bij NAC

Supporters van NAC en het museum Mazcek Memorial Breda zijn hevig teleurgesteld met de verplaatsing van het eredivisieduel NAC-RKC van zaterdag 26 naar zondag 27 oktober. Door de wijziging van de KNVB loopt een deel van het programma van het geplande bevrijdingsweekend in de soep. Breda eert dan dat het tachtig jaar geleden door de Polen is bevrijd. De KNVB is inmiddels via een brief verzocht om de wijziging ongedaan te maken.

In oktober 1944 bevrijdde generaal Stanislaw Mazcek met zijn eerste Poolse pantserdivisie Breda van de Duitse bezetter. En dat is door velen in de stad nog altijd niet vergeten. Om die helden te eren en de vrijheid te vieren, is er daarom een heel programma opgetuigd. Maar dat dreigt ineens helemaal anders te lopen, omdat de KNVB NAC-RKC een dag heeft verplaatst. Want ook de supporters van NAC hebben grote plannen tijdens het bevrijdingsweekend. "Zo zou de laatst levende veteraan naar de wedstrijd komen", vertelt Martijn Koks van supportersgroep Breda Loco's, die in nauw contact staan met de organisatie. "En ook een zware, officiële delegatie van de Poolse regering. Er zou een ontmoeting met de supporters plaatsvinden. Dat vinden wij heel bijzonder en daar willen we iets moois voor doen. Zo hebben we bijvoorbeeld een mega-spandoek voor op de tribune gemaakt. Het grootste ooit in ons stadion."

"Wij balen heel erg dat we het op zondag niet in ons stadion kunnen vieren."

"Dit en meer valt nu in het water omdat de KNVB voor Europese verplichtingen van andere clubs de wedstrijd NAC-RKC een dag verplaatst. Op zondag kunnen we het niet vieren in ons stadion omdat dan de officiële activiteiten bij de Mazcek Memorial zijn. De herdenking met de burgemeester en zo. Dan moet de veteraan en de Poolse minister daar natuurlijk heen. En daar balen wij heel erg van."

Brief aan de KNVB De supporters van NAC hebben samen met de Mazcek Memorial de KNVB en sportzender ESPN een brief geschreven, met daarin het verzoek om de wijziging ongedaan te maken: (...) We nodigen jullie graag een keer uit in het Maczek Memorial voor een rondleiding, zodat jullie het verhaal van de eerste Poolse Pantserdivisie en de bevrijding van Breda kunnen herbeleven. We hopen dat jullie dezelfde waarde aan vrede en vrijheid hechten als wij en de verplaatsing ongedaan kunnen maken.

"We begrijpen dat het soms, gezien de drukke Europese programma’s van andere clubs, noodzakelijk is om te schuiven met wedstrijden", zegt Koks van de Breda Loco's. "Maar daar hebben wij niks mee te maken. Ik denk ook dat ze bij de KNVB niet beseft hebben wat er allemaal in Breda staat te gebeuren dat weekend. Of ze weten het niet. Door deze brief weten ze het wel. Ze kiezen maar een andere wedstrijd uit om te verplaatsen." De KNVB laat weten op de hoogte te zijn van de inhoud van de brief en gaan het gesprek aan met betrokken partijen. Men verwacht hier na het weekend op terug te kunnen komen. Om de bevrijding van tachtig jaar geleden te herdenken, speelt NAC dit seizoen in shirts waarmee ze de Poolse bevrijders eren. Op het thuisshirt staan de namen van de soldaten die gestorven zijn bij de bevrijding van de stad. En op het uitshirt staan afbeeldingen van de Poolse strijders die door Breda wandelden nadat ze de bezetters verdreven hadden. Vijf jaar geleden toonden de NAC-supporters al hun dank door met de 75-jarige herdenking een mega-spandoek van de tribune af te laten rollen. Op het doek van 40 x 24 meter viel 'Dzieki' te lezen. Dat betekent 'dank' in het Pools.