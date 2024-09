Brabant vecht weer Vlaamse vergunning chemiebedrijf Ineos aan

De provincie Brabant tekent beroep aan bij de Vlaamse overheid tegen de derde vergunning die in een jaar tijd is verleend aan het bedrijf Ineos. Deze vergunning is bedoeld voor een nieuw te bouwen ethaankraker in de haven van Antwerpen. De ethaankraker zal te veel stikstof opleveren in het overbelaste Natura2000-gebied De Brabantse Wal.

Om de ethaankraker in Antwerpen te mogen bouwen, moet het bedrijf aantonen dat stikstofuitstoot van de fabriek geen risico vormt voor nabijgelegen natuurgebieden. Dat had het bij de aanvankelijke aanvraag van een vergunning niet genoeg gedaan, oordeelde de rechter.

Het Britse bedrijf Ineos kreeg in 2023 al een eerste vergunning voor de bouw van de nieuwe fabriek. De provincies Brabant en Zeeland tekenden daar met succes bezwaar tegen aan. De bouw van de fabriek werd stilgelegd toen de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning in juli vernietigde.

Nieuwe vergunning, klimaatneutraal

Een nieuwe vergunning werd in oktober vorig jaar aangevraagd en afgelopen januari goedgekeurd. De vergunning is verleend op voorwaarde dat de fabriek binnen tien jaar klimaatneutraal moet zijn. Daar tekende Brabant beroep tegen aan.

Op 30 juli heeft de Vlaamse minister de vergunning aan Ineos toch opnieuw verleend. De nu verleende vergunning is inhoudelijk ongewijzigd maar is nu mede gebaseerd op in februari 2024 in werking getreden Stikstofdecreet. Dit is een Vlaamse wet die regels stelt om de stikstofproblematiek op te lossen. Voor de provincie Brabant is dat verre van genoeg.

Gedeputeerde Saskia Boelema: "Aan de eerdere plannen van Ineos is niets gewijzigd. Naar ons oordeel levert ook deze vergunning te veel stikstof op het kwetsbare Natura2000-gebied De Brabantse Wal op. We maken ons nog steeds zorgen over de grote hoeveelheid stikstofneerslag die door de installatie over de grens naar Brabant komt. De negatieve effecten zullen nog steeds groot zijn, ook onder deze nieuw verleende vergunning. Beroep aantekenen is dan ook onvermijdelijk zolang er geen compenserende maatregelen worden genomen.”

Verzoek om schorsing

Brabant vecht nu niet alleen de vergunningverlening aan, maar heeft ook een verzoek ingediend om de vergunning te schorsen. Inmiddels is het risico reëel dat de installaties klaar zullen zijn voordat de Vlaamse rechter uitspraak doet over het beroep, vreest de provincie. Hiermee zou de provincie voor een voldongen feit kunnen komen te staan. Het schorsingsverzoek moet binnen enkele maanden worden behandeld door de rechter. Als de rechter de vergunning schorst, moet Ineos de bouwactiviteiten direct staken.

Naast beroep tegen de vergunning voor Ineos in de haven van Antwerpen, heeft Brabant eerder ook al beroep aangetekend tegen de vergunning voor een vlakglasfabriek in Lommel net over de grens bij Luijksgestel. Dit om extra stikstofdepositie op de Natura2000-gebieden Leenderbos, Groote Heide& De Plateaux te voorkomen.