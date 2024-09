Bianca Kroes (53) vermist, zoektocht met helikopter in Oosterhout

De 53-jarige Bianca Kroes uit Teteringen is sinds zondagochtend vermist in Oosterhout. Ze werd rond halftien 's ochtends voor het laatst gezien in de Archimedeslaan. Ze liep op dat moment in de richting van de Burgemeester Materlaan. De politie is op zoek naar haar.

Een politiehelikopter zocht donderdag al naar de vrouw. De heli cirkelde over Oosterhout en zocht met name de bossen en de woonwijk tussen de Burgmeester Materlaan, Bredaseweg, het kanaal en de snelweg af.

De politiehelikopter zocht donderdag naar de vrouw (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).