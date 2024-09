Aanstaande bruiden gedupeerd: jurk aanbetaald, maar winkel onbereikbaar

Bruiden die hun jurk bij Amiga Bruidsmode in Breda hebben gekocht zijn mogelijk de dupe van oplichting. De bruidsmodezaak is telefonisch niet langer bereikbaar en de website is plotseling offline gehaald. Klanten die een jurk hebben aanbetaald kunnen niet meer in contact komen met de eigenaar van de zaak. Dat melden gedupeerden aan Omroep Brabant.

De etalage staat nog vol met bruidsjurken, maar de planten in de winkel zijn inmiddels verwelkt. Een klant, die liever anoniem wil blijven, kocht in januari haar droomjurk bij de voorheen bekende bruidsmodezaak in Breda. “Ik koos voor Amiga, omdat ze al meer dan twintig jaar een goede reputatie in Breda en omstreken hebben. Ik dacht: daar kun je slagen”, vertelt de aanstaande bruid. In de winkel werd ze vriendelijk geholpen door het personeel en dacht ze de perfecte jurk voor haar trouwdag gevonden te hebben. “Wat ik wel vreemd vond, was dat de dame me bij het afrekenen expliciet een formulier van het CBW meegaf”, vertelt ze. CBW-erkend is het keurmerk voor woon- en bruidsmodewinkels dat klanten bijstaat in het geval van een faillissement. Zo ben je zeker van je aankoop. “Ik grapte toen al dat ze toch niet ineens failliet zouden gaan.” Achteraf blijkt deze opmerking een pijnlijke waarheid te bevatten. De anonieme klant was vergeten hoe laat ze ook alweer precies in september terechtkon in de zaak om de jurk te passen met haar vriendinnen. Een belletje leverde geen resultaat op - de lijn was dood. “Toen ik op internet ging zoeken naar een ander telefoonnummer, kwam ik erachter dat ook de website uit de lucht was. En ik las in de recensies op Google van Amiga dat ze failliet zouden zijn.”

"De planten hingen slap en de winkel was pikkedonker."

De bruid rook onraad en besloot samen met haar vriend naar de zaak in Breda te rijden. Eenmaal aangekomen, treffen ze weliswaar een volle etalage aan. Maar de winkel was duidelijk al geruime tijd niet bijgehouden. “De planten hingen slap, alle kastjes met juwelen en sieraden waren leeg en de winkel was pikkedonker. Wel hing er een briefje dat de zaak ‘tijdelijk gesloten’ zou zijn.” In eerste instantie dacht de gedupeerde klant dat er misschien iets ernstigs aan de hand was. “Misschien was er sprake van een sterfgeval? We gaven ze in het begin nog het voordeel van de twijfel”, vertelt ze. Maar na een telefoontje richting het CBW bleek niets minder waar. Het bleek een ‘bekend verhaal’ bij de organisatie. Het CBW kan bevestigen dat zij contact heeft gehad met tien gedupeerde klanten. Het personeel van Amiga zou volgens de klant sinds juli geen salaris meer hebben ontvangen. Amiga Bruidsmode heeft jarenlang een goede reputatie in Breda en omstreken. Maar personeel van Bruidspaleis in Rotterdam, de zaak waar de gedupeerde klant uiteindelijk op aanraden van het CBW haar jurk heeft gekocht, vertelde dat het nu een bekend verhaal is onder bruidsmodezaken. De vorige eigenaren waren volgens medewerkers in de Rotterdamse zaak op leeftijd. Eind vorig jaar zou de zaak zijn overgenomen door nieuwe eigenaren. Sindsdien is de goede naam van Amiga te grabbel gegooid.

“Als ik zelf niet had gebeld, had ik daar met al mijn vriendinnen gestaan.”