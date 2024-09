Rob Kemps gaat trouwen met zijn Stephanie: 'Het grootste cadeau'

Feestzanger Rob Kemps van Snollebollekes gaat trouwen met zijn vriendin, danseres en model Stephanie Klaver. Kemps deed het aanzoek donderdag in Parijs, op het eilandje Île Saint-Louis. Het heugelijke nieuws deelde hij vrijdag op Instagram.

De zanger is vrijdag ook nog eens jarig. "Het grootste cadeau kreeg ik gisteren toen ik op het uiterste puntje van Île Saint-Louis vroeg aan de liefde van m’n leven of ze met me wil trouwen en gelukkig zei ze JA", schrijft de feestartiest op zijn Instagram-pagina.

"Ik kan niet omschrijven hoe blij en trots ik ben. Zoveel liefde voor jou. Dit is nu al de fijnste verjaardag ooit", besluit de zanger. Hij is sinds vorig jaar samen met zijn kersverse verloofde.