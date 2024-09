Met Joris van Abel terug naar Effen, de roots van de Top 900-hit 'Onderweg'

De Top 900 van Omroep Brabant is in volle gang! Het is al 'effe' geleden, maar 24 jaar na de release van het nummer Onderweg van Abel scoort de hit nog steeds. De song stijgt dit jaar zelfs naar plek 72 in de hitlijst. Vorig jaar stond het nummer nog op plek 211. Zanger Joris Rasenberg vertelt hoe het dorpje Effen, aan de rand van Breda, de oorsprong vormt van Onderweg.

"Hier is het allemaal begonnen", vertelt Joris terwijl hij samen met onze verslaggever door zijn geboortedorp Effen loopt. Hij vertelt over hoe hij zijn eerste nummers zong in de kerk van het dorp. Joris begrijpt niet hoe hij ooit op een podium is beland, want hij was er doodsbang voor. "Maar hier in de kerk begon mijn muzikale route naar volwassenheid", zegt hij.

De zanger is wel een paar jaartjes ouder geworden. Hij laat een foto zien van hoe hij er in die tijd uit zag. "We hebben nu wel meer ervaring. Dat kun je denk ik wel zien en horen aan de nieuwe nummers."