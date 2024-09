Vanuit het hele land komen dahlia's naar Valkenswaard: 'Geweldig!'

Zo'n tweeënhalf miljoen dahlia's worden de komende dagen in Valkenswaard op corsowagens geprikt. Zondag wordt daar het jaarlijkse bloemencorso gehouden. En dus is het alle hens aan dek bij de wagenbouwers, die zo hun eigen trucjes hebben om deze dagen goed door te komen.

Met een muntje van vijf cent om zijn duim getapet prikt Robin Wijnen van buurtschap Hazestraat de ene na de andere oranje dahlia met een naald op de wagen. "Ik heb er al honderden in mijn handen gehad. Om onze vingers heel te houden hebben we een muntje aan onze duimen geplakt. Dan prikken we ze niet kapot en krijgen we geen blaren."

Robin heeft een muntje op zijn duim geplakt om flink door te kunnen prikken

De wagenbouwers zijn donderdagavond begonnen. In totaal moeten er vóór zondagmiddag 200.000 bloemen geprikt worden. "We hebben er nu 5000 op zitten. Dus we hebben nog even te gaan", zegt Robin lachend.

"De kans is groot dat het nachtwerk wordt."

Ze moeten nog flink doorwerken om de wagen op tijd klaar te hebben. "Het is een monsterklus. We werken vrijdag door tot bijna middernacht. En dan beginnen we zaterdagochtend weer rond half acht. De kans is groot dat het dan weer nachtwerk wordt."

Het wordt waarschijnlijk nachtwerk voor de bouwers van het bloemencorso in Valkenswaard

Om de klus zo soepel mogelijk te laten verlopen, worden aan een lange tafel alvast naalden door de bloemen gestoken. Berdien van Kuijk werkt geconcentreerd. "We zijn de bloemen aan het voorprikken. We steken dan een naald door de knop zodat de bouwers ze dadelijk heel makkelijk op de wagen kunnen prikken. Hoe beter wij dat doen, hoe sneller zij kunnen werken." Op de vraag of dat geen saaie klus is, kijkt ze verbaasd op. "Nee hoor!", zegt ze vol overtuiging. "Alles aan het corso is leuk. En we dragen zo bij aan een mooi resultaat."

"Vanuit het hele land en zelfs uit België worden bloemen onze kant op gestuurd."

Bij het corso in Zundert, twee weken geleden, was er een tekort aan dahlia's. De bouwers moesten hun wagens daarom deels opvullen met houtkrullen en karton. Maar dat probleem kennen ze niet in Valkenswaard. "Wij verwachten dat we genoeg dahlia's hebben. Dit weekend zijn er niet veel corso's, dus vanuit het hele land en zelfs uit België worden bloemen onze kant op gestuurd. Geweldig! We maken ons geen zorgen, het wordt een kleurrijk gebeuren."

Vanuit het hele land worden dahlia's naar Valkenswaard gestuurd