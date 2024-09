Ingrijpend mestpakket van BBB-minister gaat Brabant hard raken

De plannen van minister Wiersma van Landbouw (LVVN) zullen grote gevolgen hebben voor boeren in Brabant. Na jaren twijfelen en vooruitschuiven zegt ook deze BBB-minister dat minder dieren houden een deel van de oplossing is. Daarom zullen rechten worden ‘afgeroomd’ bij verkoop van een bedrijf en komt er een nieuwe vrijwillige stoppersregeling. Over een graslandnorm voor melkvee, een maximaal aantal dieren per hectare, wordt nog nagedacht.

Sinds boeren minder mest op hun land mogen uitrijden, hebben ze een groot probleem. Veel meer mest moet worden afgevoerd en dat kost heel veel geld. Geld dat boeren in sommige gevallen niet meer kunnen opbrengen en hen in hun voortbestaan bedreigt.

De mestcrisis is voor een deel het gevolg van het verliezen van de uitzonderingspositie in Brussel. Tot afgelopen jaar mochten Nederlandse boeren meer mest uitrijden dan collega’s in andere landen. Dat ‘voordeel’ is Nederland verloren, door het niet op orde krijgen van de waterkwaliteit. Een voorwaarde van Brussel.

Plan Adema

Voorganger van Wiersma, minister Adema kwam al met een vergevorderd plan van aanpak, maar daar wilde de BBB niets van weten. Nu BBB zelf de minister van Landbouw levert, blijkt dat een deel van die plannen van Adema toch worden doorgevoerd. Sturen op minder dieren is daar dus één van. Een nieuwe vrijwillige stoppersregeling moet op 1 januari 2025 van start gaan.

Daarnaast worden dus bij verkoop van een bedrijf de dierrechten afgeroomd. Voor melkvee gaat het om 30%, varkens 25% en pluimvee 15%. Voor melkvee gold er al zo’n afroming (10%), voor varkens en pluimvee is dit nieuw. Brabant heeft de meeste varkens en pluimvee van Nederland.

Boeren tegemoet komen

Toch wil Wiersma boeren ook tegemoet komen. Zo wil ze de derogatievrije zones rond stikstofgevoelige natuur verkleinen. Nu mag er op 250 meter rond zo’n gebied minder mest worden geplaatst. Dat wordt teruggebracht naar 100 meter.

Daarnaast wijzigt per 1 januari 2025 de zogenoemde stikstofcorrectiefactor van 8,5% naar 10,1%. De stikstofcorrectiefactor geeft een percentage weer van de hoeveelheid mest die verdwijnt via gas tijdens de opslag van mest. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt volgens de minister dat 10,1% als stikstofcorrectiefactor beter aansluit op de werkelijke situatie op het boerenerf. Met die aanpassing kan de boer meer mest kwijt op het land.

Mogelijkheden voor mestverwerking

Met een nieuwe subsidieregeling wil de minister dat het voor boeren mogelijk wordt om meer mest te bewerken voor de export. Daarnaast komt er ook een aanjager om de vergunningsverlening voor het verwerken van mest te versnellen en knelpunten op te lossen.

Daarnaast wil ook Wiersma dat RENURE zo snel mogelijk wordt toegelaten in Brussel. Dat zijn korrels, gemaakt van dierlijke mest, die kunstmest kunnen vervangen. Ze gaat in elk geval de nationale wet- en regelgeving in orde maken, dat bij groen licht uit Brussel RENURE ook meteen kan worden gebruikt.

Graslandnorm

Wiersma wil zich nog niet uitlaten over het invoeren van een graslandnorm. Met Brussel is afgesproken dat de melkveehouderij in 2032 grondgebonden is. Dat betekent dat een boer voldoende (gras)land moet hebben om alle geproduceerde mest op uit te kunnen rijden. Een graslandnorm, maximaal aantal dieren per hectare, kan daarbij helpen.

Haar voorganger Adema wilde zo'n norm invoeren. Boeren zijn daar fel op tegen omdat er niet altijd grond te vinden is, en hetalternatief is dat er dieren moeten worden weggedaan. Het zwaarbevochten Landbouwakkoord sneuvelde onder meer op de graslandnorm. Wiersma weet dan ook nog niet zeker of ze deze weg wil bewandelen en wil eerst nog beter kijken naar de economische en de ruimtelijke effecten. Hoe lang zo'n onderzoek gaat duren is niet bekend.

Weer naar Brussel

De belangrijkste oplossing voor het mestprobleem ligt dus nog altijd in Europa. Opnieuw wil de minister inzetten op het aanpassen van de Nitraatrichtlijn. Deze schrijft voor dat boeren 170 kilogram stikstof per hectare uit dierlijke mest mogen gebruiken. Zolang die richtlijn niet herzien is, hoopt de minister in de tussentijd toch weer een uitzonderingspositie los te kunnen peuteren in Brussel. Iets waarvan haar voorganger Adema zei dat dat al uitputtend is geprobeerd en dus niet gaat lukken.

