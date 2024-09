In dit winkelcentrum moet de passage leeg zijn: 'Lopen omzet mis'

Van de een op de andere dag moesten de winkeliers en ondernemers van winkelcentrum de Burcht in Breda alle reclameborden, bloemen, wenskaarten, terrasstoelen en -tafels binnenhalen. Er zou een probleem zijn met de brandveiligheid. Maar volgens de ondernemers is er niets aan de hand. "Ik mis nu terrastafels. Veel vaste klanten, vaak oudere mensen, moeten nu op een plekje wachten of gaan maar weer weg."

'Saai, een kille bedoening'. Dat is de typering die de meeste bezoekers en ondernemers van het winkelcentrum eraan geven. De passage van het overdekte winkelcentrum, ofwel de gang tussen de winkels is nu compleet leeg. Twee beveiligers zorgen ervoor dat dat zo blijft.

"Een certificaat van het brandmeldsysteem zou niet verlengd zijn", legt Jumbo-ondernemer Rolf Hoogkamer, bestuurslid van de winkeliersvereniging uit. "We kregen bericht van een gemeenteambtenaar. Er mag niets meer uitgestald worden. Ook winkelwagens moeten binnen staan. Twee brandwachten lopen rond om in de gaten te houden of iedereen zich aan de regels houdt. Als iets twee centimeter uitsteekt, geven ze een boete."

'Alles is in orde'

Volgens Hoogkamer zijn vooral de gevolgen voor de kleine ondernemers groot. "Bij de bloemenwinkel staan altijd bloemen buiten, bij de boekenwinkel wenskaarten. Dat is nu allemaal weg. Dat terwijl wij de allerbeste brandmeldinstallatie en de allerbeste sprinklerinstallatie hebben die er is. Altijd keurig netjes onderhouden en herkeurd. Ik nodig die gemeenteambtenaar uit om er een brandende krant onder te houden. Het is prima in orde, alleen het certificeringsbureau heeft pas in december tijd."

Het is op elk uur van de dag alsof je net na sluitingstijd het winkelcentrum binnenkomt; de lampen in de winkels branden, maar nu ieder uithangbord of rek met aanbiedingen ontbreekt, lijken de winkels dicht te zijn.