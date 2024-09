Big Brother-Ruud is 25 jaar later gelukkig, maar wel uitgeknuffeld

Ruud Benard uit Breda stapte precies 25 jaar geleden het spraakmakende Big Brother-huis binnen. De eerste Nederlandse realityshow maakte hem een landelijke beroemdheid en met uitspraken als 'lekker knuffelen' en 'laat je niet gek maken' veroverde hij vele harten. Maar zijn deelname had ook een keerzijde. "Het was leuk, maar ik zou het niet weer doen", zegt hij nu.

Ruud Benard (69) oogt relaxed in zijn voortuintje in de doorsnee Bredase woonwijk. De pensionado zit er vaak zijn krantje te lezen. Ook al is de weg voor zijn huis best druk, de voormalige realityster vindt er zijn rust. "Mijn tuin is nogal wild begroeid", zegt 'Big Brother-Ruud' met zijn bekende, ietwat schorre en lijzige manier van praten. "Dat is beter voor de insecten, want daar gaat het niet goed mee. Er zitten nu ook veel vlinders en bijen."

"Ik was naïef, had teveel vertrouwen in de mensheid en ben daardoor genaaid."

Het contrast met vijfentwintig jaar geleden kan haast niet groter. Op het moment dat Benard op 19 september 1999 het Big Brother-huis binnenstapte, veranderde zijn leven volkomen. Hij won na honderd dagen opsluiting net niet, maar werd met zijn uitspraken als 'lekker knuffelen en 'laat je niet gek maken' een beroemdheid. En nog steeds is Nederland zijn nationale knuffelbeer niet vergeten. "Deze week was ik voor het eerst in de sauna in Schiedam", vertelt Ruud Benard. "En een aantal vrouwen werd helemaal gek toen ze me zagen en kwamen naast mij in het bubbelbad zitten. En allemaal schreeuwen en doen. Als het op een leuke manier gebeurt, kan ik het wel wel hebben. Maar soms word ik er ook wel ziek van. Na vijfentwintig jaar, waar hebben we het over!"

Ruud Benard vijfentwintig jaar geleden op televisie in Big Brother.

Big Brother was in 1999 een sensatie en het tv-programma werd ongekend populair. "Het geeft me een gevoel van melancholie", vervolgt Ruud. "Het is voor mij een beetje een verre droom geworden. Ik weet nog wel dat ik die eerste dag een beetje zenuwachtig was. Want Veronica was toen een jonge en wilde omroep en ik was al 44. Ik dacht dat ik er zo zou worden uitgeknikkerd." Maar niets was minder waar en het programma zette het leven van Benard behoorlijk op zijn kop. Hij werd een bekende Nederlander, maar kon dat niet verzilveren. "Zodra ik dat huis uitstapte, ging het mis", vertelt Benard. "Ik heb verkeerde mensen vertrouwd en daardoor veel geld verloren. Ik was naïef en ben daardoor genaaid."

"Ik was net Elvis Presley en de vrouwen gooiden zich aan mijn voeten."