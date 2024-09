Steeds meer jongeren werken in uitvaartsector: 'Apart, maar mooi werk'

Steeds meer jongeren kiezen voor een baan in de uitvaartbranche. Bij DELA in Eindhoven nam in bijna vijf jaar tijd het aantal medewerkers onder de 25 jaar met een derde toe. “Mijn omgeving vindt het heel apart, maar ze vinden het ook heel mooi werk”, zegt de pas 18-jarige Brittany Verhoeven.

“We gaan de overledene naar de locatie brengen en dat doen we met de rouwambulance", legt Brittany uit als ze bij de kist staat die de rouwwagen in moet. “Dan gaan we de kist goed vastzetten en dan brengen we die weg.” Ook bij het Eindhovense uitvaartbedrijf Van der Stappen werken steeds meer jongeren, zoals Brittany en de 21-jarige Ebony Siebert. Ze verzorgen overledenen en rijden rond in een rouwwagen. “Ik krijg veel reacties over dat het knap is dat ik dit doe op mijn 21e”, vertelt Ebony. “Ze zeggen ook vaak, wat ben je jong. Maar als alles goed is gegaan, dan krijg ik toch altijd een compliment.” “In mijn omgeving zeggen ze: ik zou het liever niet doen. Maar ze ondersteunen me wel met alles. Dat is heel fijn”, zegt Brittany. Iedere werkdag is volgens haar anders. “Je ziet verschillende mensen, je ziet verschillende emoties en hoe mensen anders reageren.”

"De eerste zelfdoding van mijn leeftijd is me altijd bijgebleven."