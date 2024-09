Jongeren dagen uit met bijzondere kentekenplaat, politie hapt toe

Een uitdagende tekst op een kentekenplaat: hoe verstandig is dat idee? Op het antwoord van die vraag hoefde een groep jongens in Someren niet lang te wachten. De politie zag de boodschap op de illegale plaat, ging de uitdaging aan, en maakte snel een einde aan de bijzondere accessoire.

'Pak me dan', knalt er in zwarte letters van een kentekenplaat van een scooter in Someren. Vrijdagmiddag ziet een politieagent in het dorp het voertuig en hij besluit werk te maken van de boodschap.

"Als wijkagent probeer ik zoveel mogelijk klaar te staan voor de mensen in Someren. Zo word ik weleens geïnterviewd voor een project op school of help ik iemand met zijn spreekbeurt", trapt hij af in een bericht op Instagram. Voor het groepje jongens werd dan ook geen uitzondering gemaakt, vervolgt de wijkagent in zijn bericht.

"Ik kwam een paar jongens tegen die wel eens gepakt wilden worden. Ze durfden dat, volgens mij, niet zelf te vragen, dus hadden ze een plaatje gemaakt waarmee ze dat wilden laten zien." En zo behulpzaam als de politie is, is ze niet te beroerd de jongens een handje te helpen. "Natuurlijk wil ik deze jongens daar ook graag mee van dienst zijn", schrijft de agent verder.

Maar eenmaal in gesprek blijken de jongens toch iets minder heldhaftig dan het gele kentekenbord doet vermoeden. De scooter had geen registratie, en de bestuurder biechtte al snel op dat de scooter eigenlijk niet eens van hem was. De scooter is in beslag genomen, en kan opgehaald worden bij het politiebureau. Of de eigenaar dat inmiddels nog durft te doen, is nog maar de vraag.