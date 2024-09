PSV verkoopt voetbalster Buurman voor recordbedrag aan Chelsea

PSV heeft voetbalster Veerle Buurman verkocht aan Chelsea. De Eindhovenaren krijgen voor de transfer van de 18-jarige verdedigster een recordbedrag, al meldt PSV niet om hoeveel geld het gaat. Buurman maakt het huidige seizoen nog af op huurbasis voor PSV en stapt daarna over naar de Londenaren.

"Chelsea had eerder al interesse getoond, maar ik wilde het stap voor stap doen en eerst bij PSV tekenen. Dat is de juiste keuze geweest", zegt Buurman in een persbericht van PSV. De speelster is momenteel actief op het WK Onder 20 in Colombia.

"Dit keer ben ik het gesprek aangegaan. Ze boden mij een prachtig ontwikkeltraject, dat mij aan het denken zette. Mede vanwege mijn ervaring bij Oranje zie ik dit als een geweldige kans."

Buurman is afkomstig uit het Gelderse Bemmel waar ze tot 2022 speelde voor SC Bemmel. In haar eerste jaren kwam ze uit voor Jong PSV. In januari dit jaar maakte ze haar debuut voor het eerste elftal en in mei scoorde ze haar eerste doelpunt, tegen Ajax.

Ze blijft dus nog een jaar bij PSV, voordat ze naar Engeland vertrekt. “Ik word het eerste jaar nog verhuurd, dus ik hoef mijn team niet direct los te laten. En dat wil ik ook niet. Dit jaar bij PSV ligt de focus op meer speelminuten maken, prijzen pakken en ons kwalificeren voor de Champions League. Dat is mijn hoofddoel."

Technisch manager Maud Roetgering van PSV Vrouwen is niet verbaasd om de transfer. “Ze heeft ontzettend veel talent en is voor een jonge speelster ook al bijzonder consistent en volwassen in haar spel. We waren dan ook niet verbaasd toen met Chelsea een absolute topclub aanklopte."

Trots is Roetgering ook. "We zijn als PSV ontzettend trots op haar, want het is heel bijzonder dat zo’n jonge speelster zo’n grote stap maakt. Tegelijkertijd zagen alle partijen ook in dat Veerle hier nog veel kan leren. Het is nu aan haar om in de zomer met zo veel mogelijk bagage naar Engeland te vertrekken.”

Begin dit jaar tekende Veerle een contract bij PSV dat haar tot 2027 aan de club zou binden. Mede daardoor houdt PSV een transfersom over aan de overstap naar de Engelse club.