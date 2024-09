Geen speler op aarde kopt beter dan Luuk de Jong in EA Sports FC 25

Het is ieder jaar een spannend moment voor zowel spelers als gamers: de onthulling van de ‘ratings’ van alle voetballers in de jaarlijkse voetbalgame EA Sports FC (vroeger FIFA). De ratings van het nieuwste deel zijn deze week onthuld. Wat blijkt? Luuk de Jong is volgens de makers de meest nauwkeurige kopper in het hedendaagse internationale voetbal.

Niet alleen binnen Brabant, maar ook binnen de hele Eredivisie is PSV ontzettend dominant in EA Sports FC 25, dat over twee weken in de winkels ligt. Vier van de vijf beste Eredivisie-spelers voetballen in Eindhoven: Luuk de Jong, Jerdy Schouten, Joey Veerman en Walter Benítez.

De keeper staat op een vijfde plek. Luuk de Jong, Jerdy Schouten, Joey Veerman en Feyenoorder Dávid Hancko voeren alle vier de lijst aan met een rating van 81. De grootste kwaliteit van Veerman is volgens FC 25 – weinig verrassend – zijn passing. Zijn visie en lange pass worden enorm gewaardeerd in het spel.

Jerdy Schouten scoort het hoogst met zijn onderscheppingen en zijn verdedigend inzicht. Ook zijn korte passing en zelfbeheersing scoren relatief hoog. Kijken we naar de Eindhovense captain, dan is de uitkomst weinig verrassend: koppen en springen, daar is die Luuk de Jong best aardig in.

Nee, even serieus, met een kopnauwkeurigheid van 93 scoort geen enkele speler in de game hoger dan Luuk de Jong. Dat betekent dat Luuk de Jong volgens ontwikkelaar EA Sports de nauwkeurigste kopper in het hele internationale mannenvoetbal is – met Kane (91) op afstand op nummer twee.

Andere Brabantse teams

Loont het om verder te kijken dan PSV in Brabant? Dat ligt als gamer aan je ambities. Dit jaar doen er maar liefst vier Brabantse teams mee in de Eredivisie. Iets om trots op te zien, maar eerlijk is eerlijk, bij NAC, Willem II en RKC Waalwijk is het lang zoeken naar hoge waarderingen.