20 ooievaars op wieken van molen: 'In al die jaren nog nooit gezien'

Molenaar Marc van Deursen stond raar toen te kijken toen hij deze week precies twintig ooievaars verspreid zag zitten op de wieken van zijn molen. De vogels zaten donderdagavond netjes op een rijtje op de wieken van molen De Victor in Someren. "De ooievaars leken even een rustmomentje nodig te hebben."

De beesten trokken veel bekijks. Veel mensen in de buurt gingen donderdagavond even naar de molen gelegen aan de Kerkstraat in Someren om een kijkje te nemen.

Buurtbewoners hadden zoiets niet eerder meegemaakt, net als de molenaar zelf. "Ik heb dit in al die jaren dat ik molenaar ben nog nooit gezien of gehoord", laat Van Deursen de lokale omroep SIRIS weten.