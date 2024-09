Hells' Highway Defilé: stoet met tweehonderd legervoertuigen

In de omgeving van Nuenen werd zaterdagmiddag 80 jaar vrijheid gevierd met een bijzondere tocht. Zo'n tweehonderd legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog reden in een stoet de oorspronkelijke route van de geallieerde opmars tijdens Operatie Market Garden in september 1944. Deze Hell's Highway Defilé leverden een historisch straatbeeld op.

Het Hell's Highway Defilé ging van start in Nuenen. De indrukwekkende tanks, auto's, en andere legervoertuigen trokken vervolgens door Eindhoven, Son en Breugel, Sint-Oedenrode, Veghel enEerde. Het eindpunt van de colonne was het Basecamp DZA Vlagheide aan de Dakotaweg bij Eerde en Schijndel. Het is deze maand 80 jaar geleden dat Operation Market Garden plaatsvond. Zo zag de stoet van legervoertuigen naar het Basecamp eruit:

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision.

