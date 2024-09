Auto botst tegen ambulance, grote ravage en gewonden

Bij een zware botsing tussen een ambulance en een auto in Tilburg is de bestuurder van de wagen zwaargewond geraakt. De twee ambulancemedewerkers raakten lichtgewond. Het ongeluk gebeurde op het kruispunt van de Dongenseweg en de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg. De ravage is groot.

De ambulance was onderweg naar de Theseusstraat in Tilburg voor een reanimatie. Op het kruispunt wil de ambulance oversteken, maar net op dat moment gaat het verkeerslicht voor andere weggebruikers op 'groen'. Alle weggebruikers op één na zien dit. De bewuste auto is vervolgens met volle snelheid tegen de ambulance aangereden. Hierdoor is de ambulance gekanteld. In de ambulance zaten op dat moment de chauffeur en een verpleegkundige. Zij zijn lichtgewond geraakt. De bestuurder van de auto is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De ravage op het kruispunt is groot. Overal liggen brokstukken. De weg is afgesloten voor onderzoek.

Ravage en een gewonde bij ongeluk met Ambulance (foto SQ Vision).