PSV wint eenvoudig en verbreekt eigen record

PSV is vooralsnog ongenaakbaar in de Eredivisie. De Eindhovenaren kenden zaterdag in het Philips Stadion geen enkele moeite met NEC: 2-0. De bezoekers speelden ruim 80 minuten met tien man na de rode kaart van Kodai Sano. In de rust gingen de handen van de supporters op elkaar voor de Brabantse deelnemers aan de Olympische en Paralympische Spelen.

Het Champions League-avontuur van PSV dit seizoen begint komende dinsdagavond op bezoek bij Juventus. Trainer Peter Bosz wil het echter van wedstrijd tot wedstrijd bekijken en daarom telde de afgelopen dagen alleen NEC thuis. Al snel leek die klus te zijn geklaard. Na tien minuten werd Guus Til gevloerd in het zestienmetergebied. Scheidsrechter Dennis Higler wees naar de stip en stuurde Sano met rood van het veld. Luuk de Jong benutte het buitenkansje: 1-0. De 55ste Eredivisiewedstrijd op rij waarin PSV tot scoren kwam en dat is een nieuw Eredivisie-record. Snelle 2-0

De Eindhovense storm ging niet liggen en vijf minuten later was het weer raak. Op randje buitenspel kreeg Guus Til de bal op een presenteerblaadje van Olivier Boscagli en via een Nijmeegs been en binnenkant paal viel zijn inzet binnen. Het kon daarna meerdere kanten opgaan. Of PSV dat probeerde vol gas uit te lopen naar een ruime score of juist gas terugnemen met het oog op het treffen met de Italiaanse grootmacht over drie dagen. Het werd daar ergens tussenin. Aanvallend PSV

PSV dicteerde en speelde heel aanvallend. De centrale verdedigers stonden regelmatig halverwege op de helft van NEC. De thuisploeg zocht naar gaatjes in de defensie en kreeg een paar kansjes. Aan de andere kant waren er ook een paar uitbraken van de gasten. Boscagli zorgde bijna voor een prachtige afsluiting van de eerste helft, maar de knal van de centrale verdediger spatte op de lat uiteen. Ook Veerman kwam dreigend voor het doel, waarbij zijn schot werd gekraakt.

Olympisch kampioen Harrie Lavreysen was geliefd bij de PSV-supporters. (Foto: ANP, Olaf Kraak)