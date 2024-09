PSV'er Dams is groot talent: 'Ik geef altijd 100 procent'

Het gaat erg snel met de ontwikkeling van Matteo Dams. De 20-jarige linksback is sinds het begin van dit seizoen overgeheveld vanuit Jong PSV en is inmiddels basisspeler in de hoofdmacht. "Fantastisch hoe Matteo het doet, hij heeft echt kwaliteiten. En dat terwijl linksback niet eens zijn favoriete positie is", aldus trainer Peter Bosz.

Als kleine jongen speelde Matteo in de jeugdopleiding van Antwerp, maar PSV scoutte hem op 7-jarige leeftijd. "Ik kwam binnen bij de F'jes en vervolgens heb ik alle jeugdelftallen doorlopen. PSV is mijn tweede thuis geworden en ik heb jaren bij een gastgezin hier vlak bij het stadion gewoond. Een paar keer per week probeer ik terug naar mijn familie in België te gaan."

"Het is snel gegaan met mijn ontwikkeling."

Binnen PSV stond hij bekend als een groot talent en dit seizoen kreeg hij door blessures in de selectie de kans in het eerste elftal. "Vanaf het begin van dit seizoen train ik mee. Het is vervolgens snel gegaan met mijn ontwikkeling. Door met zoveel goede voetballers te trainen en te spelen, ga je mee met dat niveau. Ik probeer mijn taken zo goed mogelijk uit te voeren en ik geef altijd 100 procent." Met onder andere Mauro Júnior die weer bijna fit is, is er een flinke concurrentiestrijd. "Ik bekijk het van dag tot dag en weet niet wat de trainer gaat beslissen. Mijn voetjes blijven op de grond, ik ga echt niet met mijn hoofd in de wolken lopen."

"Nu wacht het echte grote mannenwerk."