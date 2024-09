Persoon dood gevonden in auto, politie houdt rekening met een misdrijf

In een auto aan de Fazantlaan in Maarheeze is een overleden persoon gevonden. De politie is aanwezig en is druk met een sporen- en buurtonderzoek. Er wordt rekening mee gehouden dat de persoon door een misdrijf is overleden.

De persoon is gevonden in een personenauto met een Belgisch kenteken. Het onderzoek van de politie zal nog de hele avond duren. Het is nog niet duidelijk wat er gaande is en of het gaat of een man of een vrouw.

