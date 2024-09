Wandeltocht van 180 kilometer: 'Geld ophalen voor vrouwen met borstkanker'

Hij is geen fanatieke atleet, maar 'gewoon een bouwvakker'. Toch gaat Raymond Berkel (48) in een week tijd van Rosmalen naar het Zeeuwse Sint Kruis lopen. Dat is, met zo'n 180 kilometer, geen korte wandeling. Met deze actie wil hij geld ophalen voor vrouwen met borstkanker die het financieel niet zo breed hebben. "Ik doe het omdat mijn eigen vriendin borst- en lymfeklierkanker heeft. Wij hebben zelf genoeg te besteden, maar iedereen kan kanker krijgen. Of je nou een euro hebt of een miljoen."

Zaterdagochtend is Raymond samen met zijn hond Jacky te voet vertrokken vanuit Rosmalen. Het einddoel is de camping van zijn nichtje in Zeeland. Al is het échte doel nog mooier: geld ophalen voor vrouwen met kanker. "Ik wil ze ondersteunen door geld op te halen voor een pruik, een dure rekening of iets voor gezinnen om alles te verzachten." Na een dag lopen is Raymond nog steeds enthousiast. Zaterdagavond kwam hij in Waalwijk aan en zondagmiddag stond hij al in Oosterhout. Niet alleen zijn hond wandelt mee, maar Raymond trekt ook een bolderkar achter zich aan. "Daar zit eten in, spullen voor de hond, een gasstelletje en mijn tent. 's Avonds zet ik namelijk mijn tent op en dan ga ik slapen. Alleen maandagavond ga ik bij iemand thuis logeren. Dan kan ik even douchen." En waarom lopend? "Nou, met de auto is het niet zo moeilijk, dus ik heb besloten te gaan lopen." Raymond gaat er alles aan doen om zijn tocht te voltooien. "Al moet ik op mijn blote voeten. Ik zie hoeveel pijn mijn vriendin heeft, dus dan vind ik dat ik dit gewoon moet halen."

Raymond en zijn hond Jacky aan de start van de tocht.

Hoewel de 35-jarige partner van Raymond pijn heeft, gaat het naar omstandigheden wel goed. "Twee maanden geleden zijn haar borsten verwijderd. Ze heeft bestraling gehad, maar haar haren beginnen weer te groeien. In februari wordt ze weer geopereerd", vertelt Raymond tijdens een rustpauze. De ziekte heeft veel impact gehad op zijn gezin met vier kinderen, zowel mentaal als financieel. "Wij werken allebei en we hebben het goed dus wij kunnen het betalen. Al kan dat niet iedereen. Daarom wil ik iets doen. Via TikTok en mijn online steunactie hebben al veel mensen gedoneerd." Raymond heeft met het Vicki Brownhuis uit Den Bosch contact gehad om te kijken hoe het opgehaalde geld besteedt kan worden. "Dat is een centrum voor mensen met kanker en voor nabestaanden." Raymond hoopt deze week vijfduizend euro op te halen. Vrijdagmiddag verwacht hij in Vlissingen aan te komen. "Dan pak ik zaterdagochtend de boot naar Breskens en dan is het nog 20 kilometer naar de camping. Daar zullen vrienden en familie me opwachten."