NAC verslaat Fortuna dankzij late goal van invaller Kostorz

NAC heeft ten koste van Fortuna Sittard de tweede zege van het seizoen geboekt. In het Rat Verlegh Stadion in Breda werden de Limburgers met 1-0 verslagen.

Het was een spannende wedstrijd. Het doelpunt viel pas in de 85e minuut. De Poolse aanvaller Kacper Kostorz kopte raak uit een corner van Dominik Janosek. Het betekende het vijfde doelpunt van NAC dit seizoen; drie van die treffers werden gemaakt uit een standaardsituatie.

De matchwinner was acht minuten eerder in de ploeg gekomen voor Elías Már Ómarsson. Die heeft dit seizoen nog niet weten te scoren voor de Bredanaars. Voor Kostorz was het zijn eerste doelpunt voor NAC. Hij werd in de zomer overgenomen van FC Den Bosch, waar hij vorig seizoen in 38 duels zestien keer tot scoren was gekomen.

NAC-trainer Carl Hoefkens maakte de winnende treffer van Kostorz vanaf de tribune mee. De Belgische coach werd met een rode kaart weggestuurd wegens aanmerkingen op de leiding.

In de eerste helft was Alen Halilovic namens Fortuna het dichtst bij een doelpunt. NAC wist vrij weinig kansen te creëren. Het leek op 0-0 uit te draaien, maar een invaller bezorgde het publiek nog een juichmoment op het 'Avondje NAC'.

Een kleine maand geleden won NAC ook van Ajax, toen met 2-1. De drie andere duels gingen verloren.