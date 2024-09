Op WK zien spelers cornhole grootse sport worden: 'Wordt Olympisch'

Een plank met een gat erin en een zakje maïs, meer heb je niet nodig voor een potje cornhole. De sport, vooral populair in de Verenigde Staten en Canada, wordt steeds bekender in Europa. Dit weekend waren de wereldkampioenschappen in het Duitse Trier, en onze provincie was goed vertegenwoordigd, maar de medailles blijven nog even uit.

Op zondagmorgen is het WK cornhole nog in volle gang. "We moeten zo de baan weer op voor de dubbels, maar ik kan wel even praten", zegt de 68-jarige Karel Sleegers uit Deurne. Volgens hem is cornhole de snelst groeiende sport in Europa.

De regels van cornhole zijn simpel. Twee houten planken liggen precies 8,23 meter van elkaar af. Aan elke kant staat een speler met vier zakjes gevult met maïs (de 'corn'). Om beurten gooi je een zakje naar het gat in de plank. "Als je het zakje in het gat krijgt, scoor je drie punten, blijft hij op de plank liggen, krijg je er alsnog één punt bij", legt Karel uit. De punten worden opgeteld en het team of de speler (het spel kan alleen of in tweetallen). Wie het eerst bij de 21 punten heeft, wint.