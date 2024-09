Bosschenaar valt vrouwen lastig en wordt in de val gelokt

Een 27-jarige man uit Den Bosch is in Rotterdam opgepakt omdat hij vrouwen bleef lastigvallen. In alle vroegte liep de man op zondagmorgen in de buurt van Ahoy. Daar sprak hij twee vrouwen aan en liet ze niet met rust. De vrouwen belden allebei de politie. Maar toen die kwam was de man opeens spoorloos. Om de verdachte te lokken liep een vrouwelijke agent in burgerkleding door de wijk. En dat werkte: de man hapte toe.

De twee vrouwen werden tijdens twee losstaande incidenten lastiggevallen door de man. Hij was actief in dezelfde wijk tussen 02:00 en 05:30. In diezelfde wijk sprak de man wéér een vrouw aan, alleen dit keer was het de vrouwelijke agente in burger. De Bosschenaar is meegenomen naar het bureau en zit nu vast. Omdat er niet wordt uitgesloten dat de man meer vrouwen lastig heeft gevallen, komt de politie graag in contact met mogelijke andere slachtoffers die door de man zijn belaagd.