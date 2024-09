Gunnar redt vrouw in Vietnam, familie bedankt hem met envelop vol geld

Gunnar uit Oosterhout heeft tijdens zijn vakantie in Vietnam het leven van een vrouw gered die bijna verdronk. Terwijl hij op het strand zat, zag hij haar in de problemen komen. “Ze was in het water aan het pootjebaden, ondanks de zwarte vlag die aangaf dat zwemmen verboden was,” vertelt de 53-jarige Gunnar Duijts.

Gunnar was zondagochtend vroeg wakker. Terwijl zijn vrouw nog sliep ging hij op het strand zitten. Naast hem zat een jonge vrouw, vertelt hij vanaf zijn vakantieadres in Vietnam. "Ze besloot om het water in te gaan. Dat vond ik vreemd want in mijn ooghoek had ik een zwarte vlag zien wapperen", herinnert hij zich.

Een tijdje stond ze gewoon in het ondiepe water, maar toen Gunnar nog een keer opkeek zag hij haar de zee ingetrokken worden: "Ze begon te zwaaien en te roepen, en even later ging ze kopje onder."