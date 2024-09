77-jarige man overleden na ongeluk met zijspanmotor op Classic Motorrace

Er is zondagmiddag een 77-jarige man uit Alkmaar overleden tijdens Classic Motorrace in Gemert, laat de politie weten. Het zou gaan om een official van het evenement. Het ongeluk gebeurde met een motor met zijspan op de Cerisweg.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren wordt onderzocht door de politie. Er waren veel hulpdiensten ter plaatse. Sinds 2015 wordt de Classic Motorrace georganiseerd op het circuit bij de Kokse Hoeve in Gemert. Verschillende motoren rijden tegen elkaar. De organisatie laat weten 'erg geschrokken' te zijn.

Wachten op privacy instellingen...