Politie blokkeert trouwstoet, auto met bruidegom in beslag genomen

Voor veel mensen moet het de mooiste dag van hun leven zijn, maar voor een pasgetrouwd stel in Bergen op Zoom liep het zondagmiddag even anders af. Tijdens de trouwstoet reden sommige mensen zo asociaal dat de politie moest ingrijpen. De stoet werd geblokkeerd.

Op zondagmiddag rond 16.00 uur reed een agent in zijn vrije tijd over de A4 toen hij tien auto's op een asociale manier achter elkaar zag rijden. Ze reden onder andere over de vluchtstrook, over een doorgetrokken streep en er werd rechts ingehaald. De agent gaf het door aan zijn collega's. De stoet met auto's werd in de Saturnuslaan in Bergen op Zoom stilgezet. Daarvoor moest de politie de automobilisten dwingen door de weg te blokkeren.

In een van de auto's zat het bruidspaar. Er ontstond een conflict tussen de politie en het stel. Andere mensen gingen er zich mee bemoeien door blikjes drinken leeg te gooien op straat en harde muziek te draaien. Toen agenten een auto in beslag wilde nemen, waren de sleutels volgens de automobilist kwijt.

Uiteindelijk heeft de politie drie huurauto's met Duitse kentekens in beslag genomen, waaronder de auto waar de bruidegom in zat. Daarnaast werden er ook nog acht bekeuringen uitgedeeld.