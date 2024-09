Deze week zijn er bevrijdingsactiviteiten: dit is er te doen

De eerste delen van Brabant werden 80 jaar geleden bevrijd van de Duits bezetters. Op 17 september 1944 begon Operatie Market Garden die het zuiden de vrijheid teruggaf. Deze week wordt dat feit uitgebreid herdacht en gevierd. We zetten de hoogtepunten van de bevrijdingsfeesten op een rijtje.

De bevrijding van Brabant wordt gevierd met verschillende activiteiten, feesten en herdenkingen. Maar er zijn ook speciale wandel- en fietsroutes die de opmars destijds van de geallieerden volgen.

Zo is in Son en Breugel een kampement opgetrokken dat weerspiegelt hoe de geallieerden achter de frontlinies opereerden. Er zijn ruim honderd historische voertuigen, van vrachtwagens tot rupsvoertuigen, en honderden in uniformen gestoken mensen aanwezig.

In Uden en Zeeland rijden dinsdag ongeveer tweehonderd historische legervoertuigen in verschillende colonnes. De eerste voertuigen rollen rond 10.30 uur de Markt in Uden op, naar verwachting vertrekt de laatste stoet rond 15.00 uur in Zeeland. Een vrijheidsfestival staat zondag op het programma in Aarle-Rixtel, rondom de kiosk op de Kouwenberg. Voor basisschoolkinderen zijn daar activiteiten en voor eten en drinken is gezorgd.

Hier een overzicht van aantal activiteiten die deze week zijn bij te wonen: