Willy en René zagen mat PSV: 'Het veld oplopen was de grootste inspanning'

PSV-clubiconen Willy en René hebben wat te vieren deze maandag, want ze zijn samen 146 geworden. Maar de overwinning van hun club tegen NEC van zaterdag voelt nauwelijks als een leuk verjaardagscadeautje. "PSV speelde op z'n Brabants gezegd lamlendig", moppert Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant.

"Bij 2-0 dacht je dat het 5-0 of 6-0 zou worden, maar kennelijk hadden ze de wedstrijd van morgen tegen Juventus al in het hoofd", zegt Willy. Ook René vond het maar een saaie bedoening: "De grootste inspanning was dat ze het veld op kwamen wandelen." Dat het tegen NEC een wedstrijd van niks werd, had veel te maken met de snelle penalty voor PSV. Met bijbehorende rode kaart voor Sano van de Nijmegenaren. Wat de gebroeders betreft had scheidsrechter Higler die rode kaart op zak mogen houden. "Daarmee was de wedstrijd na een paar minuten al over en sluiten", constateert Willy. "De penalty was terecht maar een gele kaart was voldoende." Volgens René was de rode kaart volgens de regels terecht. "Maar je moet zoiets als scheidsrechter ook aanvoelen."

"Juventus scoort bijna nooit."

Groot voordeel van de rode kaart was wel dat PSV krachten kon sparen voor de Champions Leaguewedstrijd uit bij Juventus dinsdagavond. Willy en René verwachten dat PSV klaar is voor de grote test. "Juventus geeft niet zoveel weg maar scoort ook heel weinig dus blijft het 0-0", verwacht René. Broer Willy is nog optimistischer: "PSV wint daar met 1-2." René fronst zijn wenkbrauwen bij zoveel optimisme. "Ik ben altijd wat realistischer dan bruurke. Maar goed, hij is ook jarig vandaag dus hij krijgt het voordeel van de twijfel." Eensgezind enthousiast zijn Willy en René dan weer over het optreden van een nieuwe tweeling in het Nederlands Elftal: Jurriën en Quinten Timber. "Die speelden geweldig vorige week", zegt Willy enthousiast. "En ze brengen allebei een boel agressie in het spel van Oranje." Ook René vindt het mooi dat er na de Kerkhofjes en de De Boertjes weer een Oranje-tweeling is opgestaan. "Het zou me niet verbazen als ze allebei een basisplaats krijgen." Maar welke tweeling was of is nou de beste? "Domme vraag, vindt Willy. "Wij natuurlijk. In ieder geval waren we de snelste."

"Blij met Helmond Sport."

Ook staan de Helmondse broers in de podcast stil bij de goede prestaties van hun stadgenoten van Helmond Sport. "Het is al 42 jaar geleden dat ze promoveerden dus het wordt wel eens tijd dat ze wat presteren", zegt René die zelf nog even bij de club speelde. "Hans Kraay Junior was daar mijn maat en Jo Jansen was de trainer. Die maakte de opstelling altijd bekend met bierviltjes. Ik heb nog veel van hem geleerd." Willy werkte jaren achter de schermen mee aan het nieuwe stadion van de club. "Dat heeft me wat grijze haren gekost, maar volgend jaar is het eindelijk zover."