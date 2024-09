Tits is 'veteraan' bij de Lichtjesroute en maakte alle 40 edities mee

Voor het veertigste jaar op rij zijn woensdag de lichtjes van de Lichtjesroute in Eindhoven ontstoken. Daarmee wordt elk jaar de route die de geallieerden bij de bevrijding van Eindhoven in 1944 reden herdacht. Niet alleen de Lichtjesroute viert een jubileum, ook vrijwilliger Tits Bongers (76) is er voor de veertigste keer bij. "Sommige vrijwilligers zijn er al 39 jaar bij, sommige anderen zijn er net als ik, sinds het begin - maar die zijn er even tussenuit geweest."

Als coördinator van de vrijwilligers heeft Tits naar eigen zeggen bijna álle lichtprojecten van dit jaar wel in handen gehad. "In de laatste periode vlak voor de opbouw, ben ik wel zes dagen per week op de werkplaats, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Ik kom alleen thuis om even te eten", vertelt hij. Wat hem op de been houdt, is de gezelligheid en het 'samen doen'. Wanneer iemand iets niet begrijpt, is er altijd wel iemand anders die het uit kan leggen. "Mensen met twee linkerhanden hebben hier leren klussen. Dat we dat ieder jaar zo samen doen met z'n allen, dat vind ik echt geweldig."

"Er staat een file door alle mensen die willen komen kijken. Dat hebben we verdiend."

Op de Veldmaarschalk Montgomerylaan staat één van de zeventig projecten. De lampjes geven het verhaal achter de bevrijding van Normandië tot aan Hotel de Wereld in Wageningen weer. "Als de Lichtjesroute weer is begonnen, staat er hier in Eindhoven weer file door alle mensen die willen komen kijken. En dat hebben we na al dat werk ook wel verdiend", vertelt Tits trots. In totaal staan er langs de route 70 projecten, gevormd uit 290 ornamenten. Die werken zijn dan weer goed voor tienduizenden lampjes. "En allemaal LED-lampjes, hè. Want we willen ook een beetje duurzaam zijn." In 2015 keken we met Tits mee bij de opbouw van de Lichtjesroute:

De veertigste editie van de Eindhovense Lichtjesroute is extra bijzonder. Zo is er op de Montgomerylaan met lampjes een van de Normandische bruggen uitgebeeld, waar volop werd gevochten tijdens de opmars van de geallieerden in 1944. Daarnaast staan op de Fellenoord ornamenten die de afgelopen veertig jaar te zien waren tijdens de Lichtjesroute.

"De reacties van de mensen geven je energie om door te gaan."

Als het aan Tits ligt, gaat hij - net als de Lichtjesroute - nog wel even door. Aan stoppen denk hij nog lang niet. "De komende jaren zeker niet! Als je dan zo al die projecten weer ziet hangen, en de reacties van mensen ziet, dan geeft dat je wel energie om door te gaan. Dat is waar je het voor doet." Zelf rijdt Tits de route nog niet op de eerste avond: "Maar dat gaat zeker wel gebeuren hoor, ik ga hem denk ik meerdere keren bekijken, met mijn vrouw of met de kleinkinderen. Dat doe ik ieder jaar weer!"