Geschaarde vrachtwagen op N279, weg nog uren dicht

Op de N279 ter hoogte van Helmond is maandag aan het begin van de middag een vrachtwagen door onbekende oorzaak geschaard. De weg is daarom in beide kanten afgesloten tussen Beek en Donk en Helmond. Dit kan volgens de ANWB nog tot vijf uur maandagmiddag duren.

Uit de vrachtwagen lekt diesel. De brandweer probeert door het strooien van zaagsel te voorkomen dat de brandstof de rivier de Aa in stroomt.

De brandweer probeert te voorkomen dat de diesel de rivier inloopt (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).

Chauffeur niet gewond

Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. De vrachtwagen heeft een Duits kenteken. De chauffeur is niet gewond geraakt. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken. Door de afsluiting van de N279 worden tijdens de maandagmiddagspits files op omliggende wegen verwacht.