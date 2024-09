Nel (70) wil huis niet uit na vondst wietplantage: 'Was mijn kleinzoon'

In een huurhuis aan de Rietzangerstraat in Hank werd eind mei een forse hennepkwekerij ontdekt. Verhuurder Bazalt Wonen wil daarom de 70-jarige Nel uit haar huis zetten. Maar het was haar kleinzoon die de kwekerij opzette. Dit toen zijn oma langdurig in het ziekenhuis lag. Grote vraag in de rechtbank in Breda was maandag: wist oma ervan?

Nee, nee, daar wist oma niks van, zo betoogde ze tegen de rechter. Nel ging de eerste zes maanden van dit jaar ziekenhuis in en uit en verbleef tussendoor in een revalidatiecentrum. Aan haar postuur te zien, was zij zeker niet degene die met zware zakken potgrond, koolstoffilters, lampen en ander materiaal voor de kwekerij heeft gesjouwd. Alle partijen waren het daar wel over eens.

De kleinzoon van Nel paste op de planten en de katten in de tijd dat zijn oma er niet was. Maar ondertussen bouwde hij een professionele wietplantage in de tussenwoning in Hank. In twee kamers op de eerste verdieping en op de zolder stonden in totaal 659 hennepplanten.

Het huis was volgens Bazalt Wonen compleet verbouwd. De stroom werd illegaal afgetapt en overal waren gaten geboord of zaken aangepast. De badkamer deed dienst als luchtverversingsruimte.

Volgens de kleinzoon heeft hij de kwekerij in april gebouwd om in mei te beginnen met kweken. Nel verklaarde dat ze alleen in januari en in februari wat dagen in haar huis is geweest en daarna niet meer. De medewerker van Bazalt Wonen had ook begrepen dat Nel nog een aantal keer in haar huis was geweest en daarom wel op de hoogte moest zijn van de plantage. Ook zou de dochter van Nel hebben gezegd dat haar moeder ervan wist.

Zero tolerance

Bazalt Wonen was daarom duidelijk en zakelijk in de rechtszaal: Nel heeft de huurovereenkomst geschonden. Het kweken van hennep, en zeker op deze schaal, is niet toegestaan en dus moet Nel eruit. Zero tolerance. En als je zo lang niet thuis bent, moet je ook melden wie er dan wel in het huis verblijft.

Daar tegenover staat dat Nel, die niet meer de jongste en de fitste is, haar huis kwijt zou kunnen raken zonder dat ze daar iets aan kan doen. Althans, dat vindt ze. Ze slaapt nu noodgedwongen bij een dochter in haar tweekamerappartement.

De rechter moet nu de vraag beantwoorden of het de bejaarde en zieke Nel aangerekend kan worden dat er een enorme wietplantage in haar huis stond. Het was immers de schuld van haar kleinzoon, die, zo verklaarde ze, onder druk stond van criminele types. Hij had snel een fors bedrag nodig en zag de huurwoning van zijn oma als een goede mogelijkheid om snel geld te verdienen.

De rechter doet op 30 september uitspraak in deze zaak.