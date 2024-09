Dode man (39) en zwaargewonde bij ongeluk met motor op A16

Bij een ongeluk met een motor op de A16 vanuit Breda is maandagmiddag een Belgische man van 39 overleden. Een tweede slachtoffer raakte zwaargewond. Beide slachtoffers zaten op de motor. De snelweg in de richting van de Belgische grens bij knooppunt Galder was door het ongeluk enkele uren dicht. Verkeer werd omgeleid vanaf knooppunt Klaverpolder via Bergen op Zoom.

De afhandeling van het ongeluk duurde tot ongeveer acht uur in de avond, aldus Rijkswaterstaat. Het ongeluk gebeurde tijdens de maandagmiddagspits, rond kwart voor vier. Wat er precies is gebeurd, wordt door de politie onderzocht. Onbekend is of er andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken waren. Traumahelikopter op snelweg

Weggebruikers kregen het advies om vanaf knooppunt Klaverpolder om te rijden via de A17, A58, A4 en de A12 (B) richting Antwerpen. Al het ingesloten verkeer werd langs het ongeluk geleid. Er waren op de plek van het ongeluk verschillende hulpdiensten aanwezig, zo landde een traumahelikopter op de snelweg.

Foto: Rijkswaterstaat