Overvaller prikte met mes tegen buik bewoonster bij woningoverval

De man die eind juli een woning overviel aan de Hoefstraat in Tilburg, prikte met een mes tegen de buik van de doodsbange bewoonster. Hij trok haar aan haar haren en eiste geld. Dat blijkt uit nieuwe informatie die de politie heeft gedeeld in Bureau Brabant.

De vrouw, die gebrekkig Nederlands spreekt, woonde in een bedrijfswoning. Daar werd op 30 juli rond negen uur 's avonds aangebeld. De verdachte deed zich voor als klant, maar bedreigde het slachtoffer met een mes, gebruikte geweld en dwong het slachtoffer geld af te staan.

De vrouw stelde eerst dat ze geen geld in huis had, maar gaf uiteindelijk toch een klein bedrag mee. Het zou om enkele honderden euro's gaan. De twee kenden elkaar niet.

De politie deelde eerder geblurde foto's van de man en eind augustus ongeblurde foto's, maar het is de eerste keer dat de video wordt gedeeld.

Het is niet de eerste overval in de Hoefstraat. Zo werden daar in het verleden onder meer een bakkerij en twee snackbars overvallen

