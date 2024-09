Nederlandse hockeyvrouwen krijgen coach uit Den Bosch: 'Droombaan'

De Nederlandse hockeybond heeft Raoul Ehren gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het nationale vrouwenteam. De Bosschenaar is de opvolger van Paul van Ass, die Oranje deze zomer in Parijs naar olympisch goud loodste en daarna liet weten niet verder te gaan als bondscoach.

De aanstelling van de 51-jarige Ehren, die tot en met de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles heeft getekend, is geen verrassing. Het was al bekend dat de KNHB hem had gepolst en afgelopen maandag nam hij ontslag als bondscoach van de Belgische hockeysters, hoewel hij zijn contract bij de zuiderburen onlangs nog verlengd had tot 2026.

De Belgische bond toonde zich 'teleurgesteld' over de gang van zaken, maar begreep dat er geen basis meer was om door te gaan met de trainer.

Voordat hij in België ging werken, maakte Ehren vanaf 2009 furore als hoofdtrainer bij de vrouwen van HC Den Bosch, waar hij eerder ook al assistent-coach was geweest. Met de oud-speler van de Brabantse club aan het roer werd de club in twaalf seizoenen maar liefst negen keer landskampioen en zevenmaal Europees kampioen.

'Droombaan'

Bij de perspresentatie van Ehren vertelde technisch directeur Clarinda Sinnige van de KNHB na intern overleg en ook gesprekken met speelsters meteen bij de nieuwe man te zijn uitgekomen. Die liet op zijn beurt weten trots en zeer vereerd te zijn met de aanstelling: "Een droombaan."

Dat hij in april zijn contract in België had verlengd, vormde geen belemmering. "Daar stond een duidelijke clausule in dat beide partijen altijd konden opzeggen. Daar heb ik gebruik van gemaakt. Maar ik begrijp de emotie in België."

'Genoeg te winnen'

Ehren had niet veel bedenktijd nodig toen hij door de KNHB benaderd werd. "Ik kom uit Nederland, ik ben Nederlander, en als je dan de kans krijgt om bondscoach te worden van de nummer één van de wereld, is dat een waanzinnige eer. Dus die kans heb ik gegrepen."