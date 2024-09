Let op: er vallen parachutisten uit de lucht

Zie je militairen uit een vliegtuig springen? Dat zou goed kunnen, want de luchtmobiele brigade oefent al ruim een week lang met laagvliegende toestellen, waaruit parachutisten en hulpgoederen worden gedropt.

Operatie Falcon Leap is een internationale oefening waar ook militairen uit onder meer Frankrijk, Polen en de Verenigde Staten aan meedoen. "We gaan vandaag een tactisch scenario springen, waarbij we een stuk terrein veroveren en daarna ladingen ontvangen. Dus het hele paraplaatje wordt beoefend", zegt militair Jeroen.

Uit een vliegtuig springen is altijd spannend, ook al hebben sommige militairen het al vaak gedaan. "Die taakspanning is goed, want anders ga je er als een slappe zeester uit zoals instructeurs dat noemen."

Samenwerking verbeteren

Er worden bij de oefeningen acht Hercules-vliegtuigen (C130) ingezet. De bedoeling is dat door de oefeningen de onderlinge samenwerking tussen de landen verbetert.

Het is deze week ook tachtig jaar geleden dat een deel van Nederland werd bevrijd. De luchtmobiele brigade doet 21 september ook mee aan de herdenking van Operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Ede.

De oefeningen gaan nog ruim een week door. Een verslaggever van Omroep Brabant vloog mee van de luchtmachtbasis in Eindhoven naar Groningen. Dat leverde spectaculaire beelden op.

