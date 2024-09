Ruim honderd jaar oude Wilhelminalinde is ziek en moet tegen de vlakte

De karakteristieke Wilhelminalinde op de Vrijthof in Hilvarenbeek gaat tegen de vlakte. De boom is dusdanig beschadigd door parasitaire zwammen, dat de kans groot is dat-ie bij de eerste de beste storm in zijn geheel omwaait. De gezondheid van de boom gaat al sinds 2004 achteruit.

De gemeente zegt de kap te betreuren: “We begrijpen dat het besluit tot kap voor sommige inwoners gevoelig ligt, maar de veiligheid van de inwoners staat voorop”.

Want de mogelijkheden om de boom te redden, zoals snoeien en verankeren, blijken niet langer haalbaar vanwege de slechte staat van de takken. “Helaas vormt de gezondheid van de boom een toenemend risico voor de veiligheid van de inwoners, waardoor er geen andere keuze is”, zegt de gemeente.

Uit recent onderzoek bleek dat de gezondheid van de Wilhelminalinde verder achteruit ging en dat meer dan de helft van de takken verzwakt is en er een grote kans is dat nog meer takken afbreken. Aanleiding van het onderzoek was een grote tak die in juni van dit jaar afbrak. Sindsdien staan er hekken om de boom.

Koningin Wilhelmina

De Wilhelminalinde werd in 1923 geplant ter ere van het 25-jarige jubileum van Koningin Wilhelmina.

Mocht er door zware wind of storm eerder reden zijn om de boom met spoed te kappen, dan neemt het college van burgemeester en wethouders hierover een besluit.

De gemeente wil graag dat het hout een publieke bestemming krijgt, passend bij de symbolische waarde van de boom in het dorp. Daarom worden inwoners uitgenodigd om mee te denken over een geschikte bestemming voor het hout van de Wilhelminalinde na de kap. De gemeente komt later met meer informatie over wanneer en in welke vorm dat gaat gebeuren.

Na de kap wordt nagedacht over de mogelijkheid om een nieuwe boom te planten, "waarmee de traditie van de linde op de Vrijthof wordt voortgezet", meldt de gemeente.