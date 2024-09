Grote stroomstoring in Den Bosch en Vught voorbij

Ten zuiden van Den Bosch, in Vught, St. Michielsgestel en Den Dungen, hebben maandagavond zo'n 24.000 klanten van Enexis zonder stroom gezeten. De storing werd kort na zes uur gemeld. Ook een deel van Den Bosch werd getroffen door de storing. Enexis zegt even na 20.00 uur dat inmiddels overal de storing is verholpen.

Volgens Enexis werden monteurs op weg gestuurd om de problemen op te lossen. Een woordvoerder van Enexis kon niet zeggen wat de oorzaak van de storing was. Enexis laat weten dat de straatverlichting niet automatisch aan gaat. De monteurs gaan kijken of ze deze handmatig aan kunnen zetten. Dit kan nog even duren.

Controle van een energiehuisje aan de Eikenlaan in Vught (foto: Bart Meesters/SQ Vision).