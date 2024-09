Bij PSV verwachten ze spektakel bij start van de Champions League

"Het kan wel eens een hele leuke wedstrijd worden", zegt Peter Bosz enthousiast als hij vooruit kijkt naar de start van een nieuw Champions League seizoen. PSV neemt het dinsdagavond op tegen Juventus en hoopt daar wat beter beslagen ten ijs te komen dan een jaar eerder. Toen ging PSV nog kansloos onderuit bij Arsenal bij de eerste wedstrijd in de Champions League.

Als iemand de tegenstander van dinsdag goed kent, is het Jerdy Schouten wel. De middenvelder speelde jarenlang in Italië voor Bologna en speelde dus ook met regelmaat tegen Juventus. Sterker nog, de huidig trainer van de Oude Dame, Thiago Motta, was in die tijd zijn trainer.

En dus was de logische vervolgvraag of de middenvelder Peter Bosz een handje heeft geholpen? "We hebben zeker even samengezeten. Motta is niet een doorsnee Italiaanse trainer. Je verwacht in Italië misschien een trainer die verdedigend wil voetballen, maar ik verwacht morgen juist een stevig gevecht om de bal", lichte Schouten een tipje van de sluier op over zijn gesprek met de trainer. "Maar meer ga ik natuurlijk tegen jullie niet vertellen, ze zullen wel meeluisteren bij Juventus."

Peter Bosz weet dus wat hij dinsdagavond kan verwachten. "De weerstand is sowieso hoger dan in de wedstrijden die we tot nu toe in de competitie hebben gespeeld." Een jaar geleden was die overgang van de Eredivisie naar de Champions League voor PSV pittig. De eerste wedstrijd in de Champions League werd toen met 4-0 verloren van Arsenal.

"Maar nu hebben we een jaar meer ervaring", counterde Bosz een opmerking over die wedstrijd. "Natuurlijk hebben we nu ook jongens die voor het eerst Champions League gaan spelen. Zij zullen vrij snel gaan ervaren welk niveau er gevraagd gaat worden. Tegen die jongens zeg ik gewoon dat ze moeten genieten en van de rest weet ik dat ze geleerd hebben van de fouten van een jaar geleden."