SP Oss valt uit elkaar: deel partij gaat verder als Sociaal Sterk Oss

De SP-fractie in de Osse gemeenteraad is uit elkaar gevallen. De fractievoorzitter en vier raadsleden gaan in de gemeenteraad verder onder de naam Sociaal Sterk Oss. Oss staat bekend als de ‘bakermat van de SP’. De partij werd in de jaren '70 mede door Jan Marijnissen uit Oss opgericht. Hij was lang partijleider en speelde een cruciale rol in de landelijke opkomst van de SP.

“Deze beslissingen kosten mij moeite en doen mij pijn, maar ik zie onder de huidige omstandigheden geen andere mogelijkheid dan om afscheid te nemen van de partij waar ik de afgelopen 50 jaar aan heb bij mogen dragen”, zegt fractievoorzitter Jan Zoll.

Samen met raadsleden Bas van der Voort, Marie-Therese Janssen, Marja van Lith en Jelle van der Vliet splitst hij zich af van zijn partij. Vijf oud-SP-leden gaan verder onder de naam Sociaal Sterk Oss. De raadsleden willen zich inzetten voor toegankelijke zorg, goede huisvesting en laagdrempelige voorzieningen in wijken, buurten en kernen.

Bakermat van de SP

Oss wordt de bakermat van de SP genoemd, omdat de partij daar in 1972 werd opgericht en haar eerste politieke successen behaalde. Maar de afgelopen jaren ontstond er steeds vaker ‘strijd en voortdurende onenigheid’ binnen de SP over ‘wie we zijn, wat we willen en hoe we dat het beste kunnen bereiken’. “De afgelopen weken is de samenwerking binnen onze Osse SP-afdeling volledig ontspoord”, aldus Zoll.

De druppel die de emmer deed overlopen is een ingediende motie van afgelopen donderdag over sloopplannen in de Osse Roofvogelwijk. “Die motie zou niet ingediend worden”, zegt raadslid Bas van der voort. “Wij werden door fractielid Leroy Vossenberg echt voor het blok gezet.”

Oud-fractievoorzitter Zoll voegt toe: “Ondanks de mening van de meerderheid van de fractie wilde Leroy Vossenberg per se verschillende voorstellen namens de SP inbrengen. Een en ander resulteerde in heftige woordenwisselingen en dreigende taal door Leroy richting andere fractieleden. In reacties binnen de WhatsAppgroep van ons afdelingsbestuur werd dat nog dunnetjes overgedaan.”

Leroy was tot de bekendmaking van de afsplitsing van zijn partijgenoten niet op de hoogte van het plan. Ook was hij maandagavond niet bereikbaar voor commentaar.