Huurders worden onderverhuurders om woningnood aan te pakken

In de strijd tegen de woningnood gaan steeds meer woningcorporaties hun huurders toestemming geven om onder te verhuren. Woningcorporatie Leystromen uit Rijen is daarbij één van de koplopers in Nederland en gaat als proef samen met het Bredase bedrijf MijnWoongenoot woningzoekenden via de hospitaregeling aan huurders koppelen. En er zijn nog meer nieuwe manieren bedacht om een woning te delen voor huurders die dat graag willen.

De woningcrisis raakt veel mensen in ons land hard. De komende jaren zullen er veel huizen bijgebouwd worden, maar dat zal niet voldoende zijn. "Het woningtekort kunnen we niet alleen aan met de bouw van nieuwe woningen", zegt Mariëtte Ipenburg van woningcorporatie Leystromen. "Dat gaat te langzaam, dus moeten een beetje anders en out-of-the-box denken om te zorgen dat meer mensen aan woonruimte komen."

Een tweede, nieuwe, variant zijn de 'vriendenwoningen'. Daarbij gaan twee mensen een voordeur delen, zodat de beschikbare ruimte beter wordt benut. "Twee bekenden gaan samen voor langere, onbepaalde tijd een huurcontract aan. We zijn hier pas mee gestart en hebben daar twee nieuwbouwwoningen voor beschikbaar gesteld. Eén in Goirle en één in Hilvarenbeek", zegt Ipenburg.

Als eerste is er het zogenaamde inwonen. "Iemand gaat heel kort en tijdelijk bij een ander wonen", legt Ipenburg uit. "Er mag geen huur gevraagd worden, want het is echt bedoeld om iemand in nood te helpen. Voor een vriend die onderdak nodig heeft."

Woningcorporatie Leystromen zet daarom in overleg met de gemeentes drie instrumenten in om mensen aan onderdak te helpen. Het zijn proefprojecten van twee jaar waarvoor eerder geen toestemming aan de huurders werd gegeven.

Nieuw is ook de derde en meest opmerkelijke proef, waarbij de hospitaregeling nieuw leven wordt ingeblazen. Huurders van woningcorporatie Leystromen mogen voortaan aan iemand een kamer onderverhuren en in huis nemen om een hospitahuurovereenkomst mee te sluiten.

Dat heeft meerdere voordelen, vindt Marloes Sperber van woningcorporatie Leystromen: "Ze helpen natuurlijk iemand aan woonruimte. En omdat er huur gevraagd mag worden, zorgt het ook voor extra inkomsten. Dat kan sommigen helpen. Maar onderverhuur brengt ook gezelschap én een veilig gevoel in huis. Er wordt een stukje eenzaamheid tegengegaan. Dat is voor mij misschien nog wel de grootste toegevoegde waarde."

Om de proef van onderverhuur in goede banen te leiden, werkt de woningcorporatie samen met het Bredase bedrijf MijnWoongenoot. Die gaat belangstellenden, huurders en woningzoekenden, matchen.

"De aanbieder is leidend, dus ik ga als eerste in gesprek met degene die de woonruimte aanbiedt", vertelt matchmaker Kitty van der Made van MijnWoongenoot. "Wat zijn de wensen en grenzen. Daar selecteer ik kandidaten op. Iemand kan bijvoorbeeld als harde eis man of vrouw hebben. En hoe zit het met hobby's en overeenkomsten? Het is belangrijk dat er een klik wordt ervaren, want je deelt alle voorzieningen met elkaar. Het is een zorgvuldig proces."

"Er is een toename van het aantal mensen wat alleen woont in vaak (te) grote huizen", vervolgt Van der Made. "Als er kamers over zijn is dit vaak een snelle, goedkope en eenvoudige oplossing om woonruimte te creëren voor een ander."